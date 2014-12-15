وزيرة القوى العاملة تزور مستشفى الطوارئ بالإسكندرية للاطمئنان على ضحايا عقار “العطارين”

قامت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم يرافقها اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية بزيارة مستشفى الطوارئ الجامعي بسموحة وذلك للاطمئنان على مصابي حادث انهيار سلم شركة العامرية للغزل والنسيج والتي تقع بالعقار رقم 13 بشارع صلاح سالم بمنطقة العطارين والذين سقطو نتيجة قوة التدافع أثناء تقدمهم لشغل وظائف طلبتها الشركة ويبلغ أعداد المصابين29 مصاباً تم خروج 11 مصابا منهم وباقي المصابين حالاتهم الصحية مستقرة.

وأكد المصابون أن الانهيار جاء نتيجة تقصير الشركة وعدم اتخاذها كافة احتياطات الأمان للمتقدمين للوظائف مما كان يستلزم قيامهم بتنظيم عملية الدخول وعليه فقد تم اتخاذ قرار بالإخلاء الإداري والفوري المؤقت للسكان دون المنقولات لحين الإصلاح مع قيام لجنة المنشآت بعد المعاينة بوضع تقرير شامل بشان هذا العقار.



> وخلال الزيارة أشادت الدكتورة ناهد عشري بالمستوى الطبي بالمستشفى وسرعة استقبال حالات الطوارئ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باستقبال حالات الطوارئ بأي مستشفى في أنحاء الجمهورية وعلاج المريض مجانا لأول 48 ساعة