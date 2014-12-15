أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزيرة القوى العاملة تزور مستشفى الطوارئ بالإسكندرية للاطمئنان على ضحايا عقار “العطارين”

Google+ Print

وزيرة القوى العاملة

قامت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم يرافقها اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية بزيارة مستشفى الطوارئ الجامعي بسموحة وذلك للاطمئنان على مصابي حادث انهيار سلم شركة العامرية للغزل والنسيج والتي تقع بالعقار رقم 13 بشارع صلاح سالم بمنطقة العطارين والذين سقطو نتيجة قوة التدافع أثناء تقدمهم لشغل وظائف طلبتها الشركة ويبلغ أعداد المصابين29 مصاباً تم خروج 11 مصابا منهم وباقي المصابين حالاتهم الصحية مستقرة.

وأكد المصابون أن الانهيار جاء نتيجة تقصير الشركة وعدم اتخاذها كافة احتياطات الأمان للمتقدمين للوظائف مما كان يستلزم قيامهم بتنظيم عملية الدخول وعليه فقد تم اتخاذ قرار بالإخلاء الإداري والفوري المؤقت للسكان دون المنقولات لحين الإصلاح مع قيام لجنة المنشآت بعد المعاينة بوضع تقرير شامل بشان هذا العقار.

مستشفى الطواريء
> وخلال الزيارة أشادت الدكتورة ناهد عشري بالمستوى الطبي بالمستشفى وسرعة استقبال حالات الطوارئ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء باستقبال حالات الطوارئ بأي مستشفى في أنحاء الجمهورية وعلاج المريض مجانا لأول 48 ساعة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا