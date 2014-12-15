تأجيل فيلم King Kong الى العام 2017

منذ حوالي ثلاثة أشهر، حددت شركتا Legendary Pictures و Universal Pictures الرابع من نوفمبر عام 2016 كموعد لإطلاق فيلم King Kong الجديد والذي يحمل عنوان Skull Island في الصالات العالمية. ولكن الشركتين المذكورتين أعلنتا أن موعد إطلاق الفيلم تأجّل الى العاشر من مارس عام 2017 كما أعلنتا عن الإسم النهائي والرسمي للفيلم وهو Kong: Skull Island والذي سيؤدي دور البطولة فيه الممثل Tom Hiddleston و سيتولّى إخراجه Jordan Vogt-Roberts. يذكر أن آخر فيلم أنتج ومحوره هذه الغوريلا الخيالية الضخمة يعود الى العام 2005 وكان من إخراج Peter Jackson وبعنوان King Kong.