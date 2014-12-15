وزير السياحة: مطار الغردقة الجديد يستوعب 7.5 مليون سائح سنوياً

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن المبنى الجديد بمطار الغردقة الدولي يدعم تيسير الحركة السياحية ويصب في صالح السياحة المصرية، خاصة أن الغردقة تعد من أهم المقاصد المصرية للسياحة الشاطئية والترفيهية.

وأضاف «زعزوع»، في تصريحات له، الإثنين، أن المطار بهيكله الجديد يستوعب 7.5 مليون سائح سنوياً، مشيرا إلى أنه تم إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كم وعرضه 75 مترا، ليستقبل الطائرات العملاقة، بالإضافة إلى إنشاء حقل جوي على مساحة 425 ألف متر مربع.

وأشار «زعزوع» إلى أن تدشين المطارات الجديدة وأعمال التوسعة في المطارات القائمة يعزز من فرص التدفق السياحي، مشيراً إلى توجه الحكومة في مجال تطوير البنية التحتية يعد أحد أوجه الأولويات الاستثمارية الحالية والمستقبلية لتحقيق النمو الاقتصادي.