الداخلية : القبض على 4 متظاهرين أمام منزل الرئيس بالتجمع الخامس

أصدرت وزارة الداخلية مساء الأحد بياناً، أكدت فيه تجمع عدد من قاطنى منطقة مساكن الزلزال أمام مقر إقامة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالتجمع الخامس اعتراضا على تكرار انقطاع المياه عن المنطقة.

وأضافت الداخلية فى البيان أن الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط مقر إقامة الرئيس قامت بالتعامل مع المجتمعين بكياسة فى محاولة احتوائهم، إلا أنهم لم يمتثلوا وقاموا بالتعدى على القوات بإلقاء الطوب والحجارة وإتلاف إحدى الدراجات البخارية الخاصة بالخدمات الأمنية، وهو الأمر الذى اضطر القوات للتعامل معهم بالقدر المناسب لإبعادهم عن محيط مقر الإقامة وتسيير حركة المرور بالمنطقة

وجاء في البيان، أن الداخلية قد تمكنت من ضبط أربعة من عناصر الشغب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وجار إحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.