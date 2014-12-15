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ارتفاع أعداد المفقودين منذ هجوم داعش على العراق إلى 2700 شخص

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ارتفاع أعداد المفقودين منذ هجوم داعش على العراق إلى 2700 شخص ارتفاع أعداد المفقودين منذ هجوم داعش على العراق إلى 2700 شخص

نازحين العراق

أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن عدد المفقودين بلغ 2700 شخص على الأقل ، غالبيتهم من القوات الأمنية، منذ الهجوم الكاسح لتنظيم داعش وسيطرته على مناطق واسعة في يونيو الماضي.

ونقلت قناة  العربية عن الوزارة اليوم الاثنين قولها في بيان إن العدد الفعلي للمفقودين أعلى من ذلك، نظرا لكون هذه الحصيلة تعتمد على استمارات قام ذوو المفقودين بملئها.

وأضاف البيان أن عدد المفقودين من قاعدة سبايكر الواقعة شمال بغداد بلغ 1660 مفقودا،وعددهم من سجن بادوش “في شمال العراق” 487 مفقودا ، ومن مناطق أخرى 554 مفقودا بينهم 39 امرأة.

جدير بالذكر أن قاعدة سبايكر تقع شمال مدينة تكريت وقتل فيها قرابة 1700 جندي على يد تنظيم “داعش” الذي حاصر القاعدة في يونيو الماضي ، بينما يقع سجن بادوش غرب الموصل شمال بغداد ، والتي تعد كبرى مدن شمال البلاد وأولى المناطق التي سقطت في يد التنظيم.

أ ش أ

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