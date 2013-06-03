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اليزل: التدخل العسكري سيكون حلًا لو وجدنا مخطط تعطيش مصر يتحقق

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اليزل: التدخل العسكري سيكون حلًا لو وجدنا مخطط تعطيش مصر يتحقق اليزل: التدخل العسكري سيكون حلًا لو وجدنا مخطط تعطيش مصر يتحقق
الخبير العسكري: صواريخ "كروز" الأكثر استخدامًا لتدمير السدود

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الاستراتيجي، إنه على أن تعتمد على أربعة محاور دبلوماسية للتعامل مع إثيوبيا بشأن أزمة مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أن تلك المحاور هي إدخال الاتحاد الإفريقي والدول العربية والدول المانحة لإثيوبيا ومجلس الأمن الدولي في هذه القضية.

وأضاف اليزل، خلال لقائه ببرنامج "بهدوء"، أن اللجوء لمجلس الأمن الدولي أحد البدائل المتوافرة لمصر لحماية أمنها المائي، دون الإضرار بالعلاقة التفاوضية مع إثيوبيا، وتابع: "الخيار العسكري سيصبح حلًا عندما نجد مخطط تعطيش مصر يتحقق على أرض الواقع".

وأوضح اليزل، أن التدخل البري في حال الخيار العسكري مستبعد، مشيرًا إلى أن الأرجح هو استخدام صواريخ لتدمير السد أو مقاتلات حربية، وتابع: "صاروخ كروز هو الأكثر استخدامًا في مثل هذه الحالات، ولكن مصر لا تمتلك الآن صاروخ كروز، وتسليحنا يجب أن يتم وفقا لاحتياجاتنا".

وأشار الخبير العسكري إلى أن الطائرات الحربية تحتاج للتموين الوقودي مرتين حتى تصل إثيوبيا، لافتًا إلى أن استخدام الطيران الحربي مرتبط بموافقة السودان وجنوب السودان على عبور الأجواء الجوية.

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