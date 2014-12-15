ارتفاع عدد اصابات انهيار سلم مديرية القوى العاملة بالإسكندرية لـ 29 شخصًا

أصيب اليوم الاثنين، 29 شخص عقب انهيار سلم مبنى مديرية القوى العامله بالعطارين بوسط الاسكندريه، بعد تدافعهم على سلم المبنى لتقديم اوراقهم للوظيفه التى اعلنت عنها شركة العامريه للغزل والنسيج.

وهرعت سيارات الاسعاف وقوات الحمايه المدنيه الى مكان الحادث لنقل المصابين واخلاء المبنى كما قام اللواء امين عز الدين مدير امن الاسكندريه بتفقد مكان الحاث للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة التعامل مع الحادث.

وصرح الدكتور طارق خليفه القائم بأعمال مدير المستشفى الجامعى ومدير قسم الطوارئ بالمستشفى ان المستشفى الجامعى قد استقبلت صباح اليوم 29 حالة اصابه معظمهم حالات كسور.

وكانت شركة العامريه للغزل والنسيج قد اعلنت فى وقت سابق فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف بها وعقب توافد اكثر من 3000 شاب لتقديم اوراقهم انهار سلم المبنى مما ادى الى اصابة بعضهم بسبب انهيار السلم والتدافع.