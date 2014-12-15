بالصور.. إزالة 32 حالة تعدى على أملاك الدولة بطريق بورسعيد – الإسماعيلية

قامت مديرية أمن بورسعيد بالإشتراك مع مسؤلى حى الجنوب ومديرية الطرق، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وحرم الطريق وذلك بطريق المعاهدة “بورسعيد – الإسماعيلية” نطاق حى الجنوب .

وتم تنفيد عدد (6) قرارت إزالة تعدى على أملاك الدولة بإجمالى عدد (32) حالة “مبانى – كافتريات”، وذلك ضمن إجراءات توسعة وتطوير طريق بورسعيد – الإسماعيلية الذي سيمتد ليسع اأبر عدد من الحارات يمكن تشييدها عليه ، كما تقوم القوات المسلحة من ما يقرب من عدة شهور بتوسع الطريق .