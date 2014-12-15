والي جنوب كردفان السودانية يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية

صرح آدم الفكي والي ولاية جنوب كردفان وسط السودان استقرار وهدوء الأحوال الأمنية بالولاية .. مشيرا إلى أن عمليات “الصيف الحاسم رقم 2″ أدت إلى توسع الدائرة الأمنية.

وقال الفكي في تصريح صحفي اليوم أن احتفالات مواطني مدينة “كادوجلي”عاصمة الولايةهذه الأيام تعبر عن سعادتهم بانتصارات القوات المسلحة السودانية،وتنديدهم بالحرب ومطالبتهم بالسلام.

وأوضح الفكي أن مواطني ولاية جنوب كردفان طالبوا الحركة الشعبية-قطاع الشمال بوقف الحرب والاقتتال،وقالوا “أن زعيم الحركة ياسر عرمان، لا يمثل أبناء الولاية”.

وقال والي جنوب كردفان، أن زمام المبادرة حاليا بيد القوات المسلحة السودانية، وأنها تعمل على إنهاء التمرد في البلاد.

أ ش أ