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عصام العريان ينعى وفاة المفكر الإسلامى "زهير الشاويس" فى بيروت

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عصام العريان ينعى وفاة المفكر الإسلامى "زهير الشاويس" فى بيروت عصام العريان ينعى وفاة المفكر الإسلامى "زهير الشاويس" فى بيروت

قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، "نقلت إلينا أمانة المؤتمر القومى الإسلامى نبأ وفاة أخينا الكبير "زهير الشاويش" الناشر والمفكر الإسلامى، والمؤلف والمجاهد فى أكثر من صعيد، والذى نشأ فى كنف الدعوة المباركة، دعوة الحق والقوة والحرية.

وأضاف العريان، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "كان أحد قيادتها الكبار عن عمر يقارب التسعين عاماً ببيروت، رحم الله أستاذنا الراحل وغفر له وأسكنه فسيح جناته وعوض سوريا المجاهدة المرابطة إلى يوم الدين عنه خيراً، خالص العزاء لأهله وأسرته وإخوانه ولكل المرابطين على ثغور الفكر والدعوة بالقلم والفكر واللسان.

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