محافظ سوهاج يتدخل لحل أزمة تثبيت آلاف من المعلمين المساعدين

أعلنت سنية عز الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، موافقة اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج، على إصدار تعليماته لمديرى الإدارات التعليمية والموجهيين العموم والأوائل بالإدارات التعليمية التابعة لسوهاج، بتعديل العقود الخاصة بعقود المعلمين 1 أكتوبر 2012 بما يتناسب مع القواعد والقوانين الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضافت عز الدين انه سوف يعقد اجتماع عاجل، مساء اليوم، بمديري الإدارات التعليمية، لتنفيذ تعليمات اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج .

كانت قد تسببت أخطاء إدارية لعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج، فى مشكلة تحول دون تثبيت الالاف من حملة المؤهلات العليا من أبناء سوهاج بوظيفة المعلم المساعد عقد 1 أكتوبر 2012.

تلخصت المشكلة في عدم مطابقة الوظيفة المسكن عليها الخريج بالعقد، لما هو على أرض الواقع، فالعقد مدون به تخصص معين طبقاً لمؤهل المتعاقد، وصحيفة الأحوال، وخطاب الترشيح، وتقويم الأداء الصادر من الإدارة التعليمية التابع لها المتعاقد، تحمل تخصص آخر مختلف تماماً عن تخصصه الأصلى المتعاقد عليه طبقاً للمؤهل، مما يترتب عليه فسخ عقود هؤلاء الخريجين لعدم مطابقة المحررات المستخرجة من الإدارات التعليمية، لماء جاء بالعقد الصادر عن أكاديمية المعلم، باعتبار ان هذا التطابق أهم شروط التثبيت.

ويعد أبرز الأمثلة لتلك المشكلة، هو صدور صحيفة أحوال لمعلمين متعاقدين على وظيفة معلم مساعد لغة فرنسية وصحيفة الأحوال مدون بها تخصص رياض اطفال وبالتبعية سوف يصدر خطاب الترشيح من مدرسة ابتدائى فى حين ان اللغة الفرنسية بمدارس الثانوى وتقيم اداء هؤلاء المعلمين يتم عن طريق موجة رياض اطفال فى حين ان المطلوب طبقا للعقد والتثبيت معلم مساعد لغة فرنسية، ما جعل الأمر أكثر إلحاحاً هو غلق باب قبول أوراق المرشحين للتثبيت بعد 4 أيام، ويعد ذلك الحل انفراجة للأزمة التى كادت ان تتسبب فى حدوث أزمة كبيرة فى العملية التعليمية بسوهاج.