الفريق حجازي يشهد مشروعًا تدريبيًا في نطاق الجيش الثالث الميداني

شهد رئيس الأركان الفريق محمود حجازي المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبي الذى نفذتة إحدى وحدات الجيش الثالث الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية ” المايلز “، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وناقش رئيس الاركان عددا من القادة والضباط المشاركين بالتدريب في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها ، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم علي إتخاذ القرار السليم لمواجهـة التغيـرات المختلفة أثنـاء إدارة العمليات.

وأشاد بمستوي التدريب الجاد والأداء المتميز لجميع العناصر المشاركة في المشروع ، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة علي الوصول بالوحدات والتشكيلات الي اعلي مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي التي تمكن القوات المسلحة من مواجهة كافة المواقف والتهديدات التي تمس امن مصر القومي.

وأشار الي ان القوات المسلحة مستمرة في بناء المقاتلين علميا ومهاريا ، وتطوير امكاناتها وقدراتها القتالية والادارية والفنية وفقًا لاحدث النظم التكنولوجية بما يعزز قدرتها علي الوفاء بالمهام المكلفة بها لحماية انجازات الشعب المصري وصون امنه واستقراره.

ويعد التدريب باستخدام المقلدات احد ابرز الانشطة التي يتم خلالها استخدام احدث الانظمة التكنولوجية ومقلدات الرماية بالليزر لتحقيق الواقعية في التدريب وثقل المهارات الميدانية والقتالية للوحدات المنفذه للتدريب ، وقياس قدرتها علي تنفيذ المهام القتالية والنيرانية المكلفة بها في الوقت والمكان المحددين طوال مراحل التدريب.

كما التقى الفريق محمود حجازي بعدد من الطلبه واعضاء هيئة التدريس بكلية الضباط الاحتياط واكد لهم ان القوات المسلحة حريصة علي بناء الاجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه ، وتوفير كافة الامكانات لبناء قوات عصرية وحديثة ترتكز على العلم والعمل الجاد والتضحية.

وطالب الفريق محمود حجازي طلبه كلية الضباط الاحتياط أن يكونوا قدوة لشباب مصر في الانضباط والعمل الجاد والاهتمام بالعلم والمعرفة ، مؤكدا ان انتمائهم للعسكرية المصرية العريقة شرف يحملونه فى اعناقهم ومبعث لاعتزازهم بأنفسهم لأنهم سيصبحون حماة الوطن والسند القوي لشعبه العظيم.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.

أ ش أ