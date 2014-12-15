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بالفيديو - استقبال مجنون لريال مدريد في المغرب رغم الأمطار

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بالفيديو - استقبال مجنون لريال مدريد في المغرب رغم الأمطار بالفيديو - استقبال مجنون لريال مدريد في المغرب رغم الأمطار

استقبلت الجماهير المغربية فريق ريال مدريد بحفاوة كبيرة بعد وصوله إلى الرباط، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة ريال مدريد إلى مطار الرباط سلا مساء يوم الأحد، حيث يخوض بطل أبطال أوروبا أول مبارياته في البطولة أمام كروز أزول يوم الثلاثاء.

وذكر موقع "البطولة" المغربية أن حافلة الفريق الملكي التي أقلته إلى أحد فنادق الرباط وجدت في استقبالها أعداد غفيرة من الجماهير.

وانتظرت الجماهير وصول بعثة ريال مدريد رغم هطول الأمطار بغزارة.

وكالمعتاد، كان كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف الميرنجي صاحب نصيب الأسد من الحفاوة الجماهيرية، حيث ظلت الجماهير تهتف باسمه فور نزوله من الحافلة وحتى دخوله الفندق.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر نقل مباراة ريال مدريد أمام كروز أزول من الرباط الى مراكش، جراء سوء حالة ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة نظرا للأمطار الغزيرة.

لمشاهدة الاستقبال، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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