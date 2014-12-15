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بالفيديو.. ضبط ورشة سلاح يديرها حداد في هيهيا بالشرقية

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بالفيديو.. ضبط ورشة سلاح يديرها حداد في هيهيا بالشرقية بالفيديو.. ضبط ورشة سلاح يديرها حداد في هيهيا بالشرقية

تمكنت مأمورية قادها الرائد محمود الطحان ومعاونيه بالتنسيق مع الأمن الوطنى ومجموعات قتالية، برئاسة العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية وبإشراف اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، واللواء مليجى فتوح مليجى حكمدار المديرية، وتوجيهات اللواء سامح الكيلانى مدير الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته عدد (9) سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع” و(3) طبنجة معدلة و(1) قبور جلد كتف + ماكينة تقطيع كهربائية و(10) قطع مواسير تستخدم فى تصنيع الأسلحة النارية، وعدد (3) ياى مختلفة الأحجام، وكمية كبيرة من المسامير وعدد () صاروخ جلخ وعدد (4) أسطوانات جلخ عدد (2) شنيور وبوصة شنيور وعدد (2) مفتاح شنيور وعدد (2) بنسة، ومسترة زاوية، وعدد (52) سلك لحام وعدد (8) بنطو عدد (2) ماكينة لحام + منقلة يدوي وكماشة بنسة وعدد (2) جاكوش.

كشفت التحريات الأولية للمباحث، عن رصد عدد من الأسلحة النارية بحوزة عدد من أعضاء الإخوان بالقرية، أثناء مشاركتهم فى التظاهرات بمدخل القرية والطريق العام “ههيا – الزقازيق”، فتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بتصنيعها وبيعها لعدد منهم مقابل مبالغ مالية بسيطة، واستخدمها ضد الشرطة، أثناء التظاهرات.

وأفادت التحريات الأولية، أن المتهم اعترف فى محضر للأسلحة المضبوطة والأدوات المستخدمة فى التصنيع بقصد الإتجار فيها، حيث يقوم ببيعها للعناصر الإجرامية، بالإضافة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لاستخدامها فى المظاهرات لاستهداف الشرطة والقوات المسلحة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25054 جنايات مركز ههيا لسنة 2014 وبعرض المتهم على نيابة ههيا العامة، أمرت برئاسة مصطفى إسماعيل مدير النيابة وبإشراف المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بحجز المتهم على تحريات الأمن الوطنى.


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