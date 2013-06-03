بالصور: فنانو تركيا يشاركون في تظاهرات إسطنبول

أثارت صور وفيديو الممثل التركي خالد أرغنش، خلال مشاركته باحتجاجات في تركيا على قرر إزالة متنزه في ميدان "تقسيم" لإقامة مركز تسوق تجاري، ضجة إعلامية كبيرة، فإن "السلطان سليمان" كان الحدث الأساس، لدرجة أن خبر تظاهره غطى على أخبار مشاركة بقية الفنانين،ووصل بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي إلى درجة تداول الخبر بصيغة "السلطان يثور ضد أردوغان".

وشارك بطل "حريم السلطان" مع زوجته الممثلة بيرغوزار كوريل في المظاهرات حيث ظهر السلطان مرتدياً "كمامة" على فمه منعاً لاستنشاق الغاز المسيل للدموع، بينما وضعت زوجته قطعة قماش على وجهها لحمايته من الغازات.

وشارك في المظاهرات عدد من الفنانين الأتراك مثل الممثلة توبا بيوكستون "لميس"، الممثلة نورجول يشيلتشاي "ياسمين" وفريق عمل مسلسل "قرضاي" وغيرهم.

وقد انضمت هازال كايا "فريحة" المتواجدة في لوس انجلوس الى المحتجين عبر ومواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت بنشر بعض الصور لها وهي تحمل ورقة كتب عليها "اسطنبول انت لست وحدك".

من جهته قام الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ "مهند" بدعم المتظاهرين المتواجدين في ميدان تقسيم باسطنبول عبر صفحته الخاصة وقال "عقلي في ميدان تقسيم .. سوف نقاوم من اجل "جيزي بارك" لن نصمت .. ولا يجب ان يظل احد صامتاً". وانتقد مهند استعمال القوة المفرطة تجاه المتظاهرين.

أما بيرين سآت "فاطمة" فقد دعمت الاحتجاجات في ساحة تقسيم في تغريدة اطلقتها على صفحتها الخاصة وكذلك فعلت الفنانة ايدن كايا.

وكان من المفترض أن تأخذ المظاهرة الأكثر حشداً بمشاركة العديد من الفنانين الأتراك منحى سلمياً ، إلا أن الأمور أخذت منحى اشتباكياً عنفوانياً بين المتظاهرين السلميين والشرطة التركية.

واستخدمت الشرطة في الاشتباكات التي اندلعت قنابل مسيلة للدموع والمياه لتفرقة المتظاهرين، ما أغضب المشاهير الأتراك أكثر.