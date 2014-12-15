شاكيرا ترغب في تعليم ابنها 7 لغات

قالت النجمة العالمية Shakiraإنها وحبيبها لاعب كرة القدم الإسباني Gerard Pique يرغبان في تعليم ابنهما Milan 7 لغات مختلفة.

ووفقاً لصحيفة الدايلي ميل البريطانية، فإن Shakira التي تنتظر طفلها الثاني، تسعى لتعليم ابنها الإسبانية والكاتالونية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية، على أن يتحدّث اللغتين الأوليين بطلاقة.

وقالت: "بإمكان أيّ طفل تعلّم اللغات قبل أن يبلغ عامه الثالث، وقد احتكّ Milan باللغات السبع. الأطفال يتعلمون أكثر ممّا نعتقد، لا يكون الوقت مبكراً للبدء في تعليمهم وإطلاعهم على الكتب".

ثم أضافت: "نحن آباء عطوفون جداً.. نتواصل بصورة جيدة، سواء فيما بيننا أو مع Milan .. نتحدث معه كل يوم ونوضح له الأمور، إلى جانب الحبّ الذي نمنحه إياه. نعتقد أنه سينمو وهو يشعر بقيمته وبحرية في التعبير عن رأيه".

يُشار إلى أنّ المغنية اللبنانية الأصل لفتت مؤخراً إلى أنها ترغب في إبعاد ابنها عن الأضواء، كي يحظى بطفولة طبيعية.