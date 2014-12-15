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كورتني كردشيان تنجب طفلاً

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كورتني كردشيان تنجب طفلاً كورتني كردشيان تنجب طفلاً

الإثنين 15-12-2014 15:40

أنجبت نجمة تلفزيون الواقع Kourtney Kardashian طفلاً ذكراً، في ليل أمس الأحد، هو الثالث لها من Scott Disick.

واللافت أنّ النجمة البالغة من العمر 35 عاماً، أنجبت طفلها، الذي لم يحصل على اسم حتى الآن، في يوم ميلاد ابنها البكر Mason، الذي أتمّ الـ5 أعوام.

ولم يمنعها الإنجاب من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمعايدة ابنها والتعبير عن حبّها له، بالإضافة إلى الاعتراف بأنّه غيّر لها حياتها منذ لحظة قدومه منذ 5 أعوام.

وأعربت العائلة عن سعادة كبيرة لهذه المصادفة، بحسب ما أكّد مصدر مقرّب منها لإحدى الصحف الأمريكية.

وكانت Kourtney قد نشرت يوم السبت صورة على حسابها في إنستغرام، تُظهر لعبة صغيرة نائمة على الفراش، في إشارة منها إلى أنّ ساعة الإنجاب قد حانت.

يُذكر أنّ الابنة الثانية لـ Kourtney Kardashian تبلغ من العمر عامين، وتُدعى Penelope.

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سيدتي