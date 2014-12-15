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براءة دينا من الفاحشة وأوكرانية تحصد لقب"الراقصة"

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براءة دينا من الفاحشة وأوكرانية تحصد لقب"الراقصة" براءة دينا من الفاحشة وأوكرانية تحصد لقب"الراقصة"

الثلاثاء 16-12-2014 16:34

حكمت محكمة جنح عابدين ببراءة الراقصة المصرية دينا وطارق نور مالك قناة "القاهرة والناس" من تهمة التحريض على الفسق والفجور من خلال برنامج"الراقصة".
وكان المحامي المصري هاني محمد حسن قد سبق وأقام دعوى قضائية على السابق ذكرهما، واتهمهما بالترويج للفسق والتحريض على الرذيلة والفجور من خلال برنامجهما الذي يعمل على اكتشاف راقصات جديدات. وكان المحامي نفسه قد تقدم ببلاغ كذلك إلى النائب العام لنفس السبب.
هذا وعلى الجانب الآخر فقد أسدل الستار مساء أمس على برنامج"الراقصة"، وحصلت الراقصة الأوكرانية ألاء على اللقب بعد فوزها على منافستها المصرية اليونانية ثريا.

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سيدتي