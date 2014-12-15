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السلطان سليمان يدافع من مشاهد زوجته الجريئة

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السلطان سليمان يدافع من مشاهد زوجته الجريئة السلطان سليمان يدافع من مشاهد زوجته الجريئة

الإثنين 15-12-2014 16:41

عمان- سميرة حسنين

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بصور ومشاهد الحب الساخنة بين الممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا والممثلة بيرغوزار كوريل الشهير بالقاضية فريدة في مسلسلهما الناجح للموسم الثالث على التوالي "قرضاي" المعروف عربياً بـ "القبضاي".
وركزت مواقع التواصل الإجتماعي على صورة لهما يقبلان فيها بعضهما بجموح عاطفي شديد، متسائلة عن رد فعل زوج كوريل الممثل الشهير خالد آرغنش رابع أعلى النجوم أجراً بعد نجاتي شاشماز وكيفانش تاتليتوغ وكينان أميرزالي أوغلو.
خالد أوضح موقفه من خلال بيان يدعم فيه زوجته بيرغوزار كوريل ويعرب عن ثقته الكاملة بها كزوجة وفية وهذا نص البيان:" زوجتي بيرغوزار وأنا ممثلان محترفان، نعرف الضرورة الدرامية وحاجة الدور أحياناً لمشاهد التقبيل الدرامية، وأنا أثق بها كثيراً بهذا الخصوص".
"وأنا كممثل مثلها قدمت سيناريو فيه مشاهد عناق وقبلات كثيرة مع النساء في أعمالي الدرامية. وبيرغوزار وكينان أديا كممثلين محترفين مشاهد القبلات في مسلسلهما .
المجتمع يهاجم زوجتي،وأنا سأبقى دائماً مسانداً لها."

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سيدتي