«المصنفات» تداهم مقر قناة «صوت مصر» لبثها على قمر صناعى بحرينى بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مقر قناة «صوت مصر» التى تُبث على القمر الصناعى البحرينى «نور سات» بدون ترخيص.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد أكدت قيام المدعو عبدالرحمن . ع . ع – يمتلك ويدير قناة «صوت مصر» - ببثها على القمر الصناعى البحرينى «نور سات» ومقرها بشارع الهرم بدائرة قسم شرطة الهرم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو محمد . أ . د – مصور بالقناة، مقيم بمحافظة الدقهلية كما تم ضبط عدد من المعدات مثل «جهاز لاب توب محمل علية كمية من البرامج المنسوخة والمقلدة وبرنامج يستخدم فى بث قائمة أسماء الأفلام العربية والأغانى والمسلسلات وأرقامها الكودية وموعد بثها على شاشة القناة، خريطة بث البرامج والمواد الإعلامية للقناة، ووحدة مونتاج بدون تصريح، ووحدة معالجة مركزية، وراوتر نت، وكاميرا تصوير للمحترفين فى المجال الإعلامى، ومايكروفون ( 1 سيلكى ، 2 لاسيلكى )، وإسطوانة مدمجة تحتوى على أفلام ومواد يتم عرضها على الشاشة، ومجموعة من الوصلات والأسلاك الخاصة بتشغيل القنا، وصورة للعقد المبرم من مالك القناة وشركة القمر الصناعى، وستوديو تصوير بدون تصريح».

وبمناقشة الشخص المضبوط نفى علمه بوجود تراخيص تشغيل كما نفى علمه وجود سند ملكية الأفلام والأغانى والكليبات التى يتم عرضها على شاشة القناة وكذا عدم وجود ترخيص حيازة أجهزة المونتاج.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .