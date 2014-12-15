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«الإسكان»: مشروع «المليون وحدة» مستمر مع «أرابتك»

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نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تردد عن توقف مشروع «المليون وحدة»، الذي ستنفذه شركة «أرابتك» الإماراتية القابضة، أو تحويله إلى الشركة المصرية للتعمير.

وأعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، في تصريحات له، الاثنين، أن وفدا من الشركة الإماراتية سيحضر إلى القاهرة خلال 10 أيام، للاتفاق على البنود النهائية للمشروع مع الوزارة.

وقال عباس إن المشروع لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ الاتفاق المبدئي له، وما يتم من مباحثات مجرد اتفاقيات للشكل النهائي له، مضيفا أنه لم يتم إسناد أية ملفات خاصة بـ«أرابتك»، للشركة السعودية المصرية للتعمير.

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