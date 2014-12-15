ننشر تفاصيل قضية إهدار 9 مليون جنيهًا من أموال بنك التعمير والإسكان

حصلت وكالة أونا على تفاصيل القضية المقيدة رقم 79 لسنة 2014 حصر أموال عامة عليا, والتي باشر التحقيق فيها المستشار محمد عمر مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة ,وبإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، والمتهم فيها 39 متهم منهم موظفين ببنك التعمير والإسكان فرعي مصر الجديدة ومدينة نصر بإهدار 9 ملايين جنيه من أموال البنك.

المتهمون هم : نشأت حسن فرغلي ,الموظف بإدارة الأداء وتدبير الإحتياجات ببنك التعمير والإسكان ,ومصطفى حمدان ,منفذ دعاية وإعلان ,و أحمد صفوت مسئول مبيعات بشركة التعمير للترويج المالي والعقاري ,وأخرين من أصحاب الأعمال .

بدأت النيابة التحقيق في القضية بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي توصلت إلى قيام البعض بتزوير محررات ومستندات رسمية من أجل منح قروض دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح.

وجهت النيابة للمتهم الأول نشأت حسن فرغلي أنه بصفته موظف عام قد سهل للغير الإستيلاء على أموال البنك محل عمله بأن سهل للمتهمين من الرابعه حتى التاسع و الثلاثين الاستيلاء على مبلغ 6.830.000 مليون جنيه مملوك للبنك جهة عمله ,وهو إجمالي قيمة القروض الشخصية الممنوحة للمتهمين ,حيث وافق على قبول المستندات المقدمة منهم للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها فأثبت على خلاف الحقيقة بنماذج الاستعلام الخاصة بالبنك ,سلامة الموقف الائتماني للمتهمين ,وصحة المستندات المقدمة منهم وهي مفردات راتبهم وإقرار جهة العمل المزعومة بالموافقة على خصم قسط القرض لكل منهم على حدى فمكنهم بذلك من الحصول على قيم القروض .

وكشفت التحقيقات ارتباط جريمة تسهيل الاستيلاء على الاموال بجريمة تزوير محررات وهي نماذج الاستعلام الخاصة بالبنك فرع روكسي, التي تم بناء عليها منح القروض للمتهمين ,كما استعمل محررات رسمية مزورة وهي نماذج الإستعلام والمستندات المنسوب صدروها لشركتي مصر للبترول و الشركة القابضة لمصر للطيران بأن قدمها لإدارة الإئتمان الخاصة بالبنك للموافقة على القروض مع علمه بتزويرها، أيضا محررات رسمية مزورة لإحدى الشركات المساهمة وهي مفردات مرتب واقرارات خصم منسوبة لشركة بدر الدين للبترول بأن قدمها لإدارة الائتمان الخاصة بالبنك للموافقة على منح قروض لطالبيها ,بالمخالفة للقانون، وبذلك يكون قد أضر عمدا بأموال البنك جهة عمله .

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني وحتى التاسع و الثلاثين انهم اشتركوا مع المتهم الاول عن طريق الإتفاق و المساعدة في الاستيلاء على المال العام المملوك لبنك التعمير والإسكان ,وكان ذلك عن طريق اتفاق المتهم الثالث أحمد صفوت مع المتهم الأول نشأت فرغلي على استقدام عملاء للبنك للحصول على قروض شخصية بموجب مستندات مزورة عبارة عن مفردات مرتب وإقرارات خصم بقيم أقساط القروض المنصرفة ,وساعده المتهم الثاني مصطفى حمدان بان امده بالمستندات المزورة .

واتهمت النيابة مصطفى حمدان بتزوير مفردات مرتب منسوبة لشركة مصر للبترول والشركة القابضة لمصر للطيران ,على خلاف الحقيقة .

تمكنت قوات الأمن من العثور على أختام حكومية ومستندات مزورة و المعدات اللازمة لذلك أثناء مداهمة منزل المتهم مصطفى حمدان ,كما تبين أنه لا يحمل تحقيق شخصية.

وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهمين الهاربين ممن حصلوا على قروض بمحررات مزورة، تورط موظف اخر ايضا بفرع البنك بمدينة نصر بواقعة مشابهة اسفرت عن ضياع 2 مليون جنيه من اموال البن,وقد انهت النيابة التحقيقات واحالت المتورطين في الواقعه للمحاكمة الجنائية.