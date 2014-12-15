الإسكان : مشروع المليون وحدة الذي تنفذه “آرابتك” لم يتم تحويله إلى شركة أخرى

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع المليون وحدة الذى ستنفذه شركة آرابتك الإماراتية القابضة، لم يتوقف ولم يتم تحويله إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير، كما أشاع البعض، ونشرت إحدى الصحف.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية اليوم، أن وفدا من الشركة الإماراتية سيحضر إلى القاهرة، خلال 10 أيام، للاتفاق على البنود النهائية للمشروع، مع الوزارة.

واضاف عباس إن المشروع لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ الاتفاق المبدئى .. وما يتم من مباحثات هو مجرد اتفاقيات للوصول الى الشكل النهائى للمشروع.

وأكد عباس انه لم يتم إسناد أية ملفات خاصة بشركة “آرابتك”، للشركة السعودية المصرية للتعمير، وليست الأخيرة طرفا فى مشروع المليون وحدة الخاصة بالشركة الإماراتية.

أ ش أ