أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

1.5مليون متر مكعب حصة إضافية من مياه الري للشرقية

  • 28
Google+ Print
1.5مليون متر مكعب حصة إضافية من مياه الري للشرقية 1.5مليون متر مكعب حصة إضافية من مياه الري للشرقية

المستشار حسن النجار محافظ الشرقية

صرح المستشار حسن النجار محافظ الشرقية بان أزمة مياه الرى بالشرقية بدأت تنفرج حيث تم تغذية مياه الري بحصة إضافية مليون ونص متر مكعب تم ضخها مليون متر مكعب للبحر مويس ونصف مليون متر مكعب لترعة الإسماعيلية لرفع منصوب المياه في نهايات الترع.

وفى نفس السياق أضافت المهندسة (امانى كفافى ) وكيل وزارة الري بمحافظة الشرقية انه تم تشغيل محطات الطوارئ ب(صان الحجر ) وحانوت بطاقة تقريبية 21 متر مكعب في الثانية بتغذية مياه الترع كما تم تشغيل محطة متحركة على ترعة تمبازا .

وأضافت انه تم تطهير وإخلاء المعوقات بالمياه بالترع لتسهيل وصول المياه للأطراف والنهايات وقالت أن مشكلة الري بالشرقية أوشكت على الانتهاء حيث لم يتبقى إلا بعض المشكلات بترعة (الهجارسة) و أواخر ترع (الحسينية ) ونهاية ترع (المشاعلة ) و (كفر النصيرى ) يتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة وأرجعت أسباب المشكلة إلى زيادة المساحة المزروعة من الأرز التي قاربت 300 ألف فدان في حين أن الحصة المكررة للمحافظة (176) ألف فدان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا