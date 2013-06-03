1.5مليون متر مكعب حصة إضافية من مياه الري للشرقية

صرح المستشار حسن النجار محافظ الشرقية بان أزمة مياه الرى بالشرقية بدأت تنفرج حيث تم تغذية مياه الري بحصة إضافية مليون ونص متر مكعب تم ضخها مليون متر مكعب للبحر مويس ونصف مليون متر مكعب لترعة الإسماعيلية لرفع منصوب المياه في نهايات الترع.

وفى نفس السياق أضافت المهندسة (امانى كفافى ) وكيل وزارة الري بمحافظة الشرقية انه تم تشغيل محطات الطوارئ ب(صان الحجر ) وحانوت بطاقة تقريبية 21 متر مكعب في الثانية بتغذية مياه الترع كما تم تشغيل محطة متحركة على ترعة تمبازا .

وأضافت انه تم تطهير وإخلاء المعوقات بالمياه بالترع لتسهيل وصول المياه للأطراف والنهايات وقالت أن مشكلة الري بالشرقية أوشكت على الانتهاء حيث لم يتبقى إلا بعض المشكلات بترعة (الهجارسة) و أواخر ترع (الحسينية ) ونهاية ترع (المشاعلة ) و (كفر النصيرى ) يتم الانتهاء منها خلال 48 ساعة وأرجعت أسباب المشكلة إلى زيادة المساحة المزروعة من الأرز التي قاربت 300 ألف فدان في حين أن الحصة المكررة للمحافظة (176) ألف فدان .