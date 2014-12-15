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التعادل الثالث لسوسيداد مع مويس

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التعادل الثالث لسوسيداد مع مويس التعادل الثالث لسوسيداد مع مويس

(إفي): تعادل ريال سوسيداد اليوم مع ضيفه أتليتك بلباو بهدف لمثله بدربي إقليم الباسك في إطار الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا لريال سوسيداد مبكرا (ق6)، بينما تعادل المهاجم أوسكار دي ماركوس للضيوف (ق61).

بهدف النتيجة، ارتفع رصيد بلباو إلى 17 نقطة في المركز العاشر، بينما نال ريال سوسيداد النقطة 14 في المركز الرابع عشر.

ولعب بلباو الدقائق العشرة الاخيرة منقوص العدد بعد طرد المدافع إيمريك لابورتي، لكن صاحب الضيافة لم يستغل الفرصة للتقدم.

هذا هو التعادل الثالث لديفيد مويس مدرب سوسيداد في خمس مباريات، حيث فاز في مباراة وخسر أخرى.

ويحتل ريال مدريد صدارة البطولة برصيد 39 نقطة، يليه برشلونة في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، ثم أتليتكو مدريد في المركز الثالث بـ32 نقطة.

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