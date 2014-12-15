فان جال عن الفوز السادس على التوالي: زوجتي سعيدة

قلل الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد من أهمية الفوز في ست مباريات متتالية، عقب إسقاط ليفربول يوم الأحد 3-0 في الدوري الإنجليزي.

وواصل الشياطين صحوتهم في الدوري، بسحق ليفربول 3-0 في قمة الجولة الـ16 من الدوري.

وقال فان جال للصحفيين: "الطباخ سعيد وزوجتي سعيدة، ولذلك أنا سعيدة".

وتابع "أعتقد أن المهم الآن هو مباراة الأسبوع المقبل، فنحن نتعامل مع كل مباراة على حدى".

وأتم "بالطبع الفوز بست مباريات متتالية أمر رائع، ولكنني أقول كل أسبوع أنه يجب علينا أن نطور طريقة اللعب".

ويلعب مانشستر مع أستون فيلا يوم السبت المقبل.