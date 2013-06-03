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مصرع أمريكي من جراء إطلاق نار أثناء حادث سطو مسلح فى جامايكا

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مصرع أمريكي من جراء إطلاق نار أثناء حادث سطو مسلح فى جامايكا مصرع أمريكي من جراء إطلاق نار أثناء حادث سطو مسلح فى جامايكا

أعلنت الشرطة فى جامايكا اليوم “الأحد” عن مصرع شخص أمريكي من جراء إطلاق نار أثناء حادث سطو مسلح في مدينة ساحلية بغرب جامايكا .

ونقلت إيه بى سى الاخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها إن شخصا آخر لقى مصرعه ، بينما أصيب ثالث أثناء إطلاق النار الذي حدث عندما قامت الشرطة بمواجهة مسلحين كانوا يحاولون سرقة أحد المتاجر فى مدينة سافانا لا مار .

ولم تحدد الشرطة هوية الشخص الأمريكي ، ولم تذكر تفاصيل أخرى .

وفي السياق ذاته ، أشارت الشبكة إلى أن متحدثة بإسم السفارة الأمريكية في جامايكا ذكرت أن السفارة تنتظر الحصول على تفاصيل من الشرطة قبل الإدلاء بأي تعليق بشأن هذا الحادث .

أ ش أ

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