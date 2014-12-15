مصر والكويت تتفقان على بناء جبهة عربية لمواجهة الإرهاب

اتفق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره الكويتي يعقوب الصانع، على بناء جبهة عربية صلبة في مواجهة الإرهاب، أساسها التفاهم والحوار والانطلاق ومواجهة الحجة بالحجة والفكر بالفكر، ثم الانطلاق منها إلى جبهة إنسانية لرفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وشدد الوزيران، خلال لقائهما على هامش المشاركة في المؤتمر العالمي حول المرأة بالكويت، الاثنين، على أن يكون تبادل العلماء والدعاة من خلال المؤسسات الدينية الرسمية، منعا لاختراق أو تسلل أو التفاف أي جهات على الخطاب الديني عبر التواصل غير المؤسسي، أو استضافة غير المتخصصين والدخلاء على الخطاب الديني، بعيدا عن رقابة المؤسسات التي تحمي الوسطية.

وأوضح جمعة أنه اتفق مع نظيره الكويتي على إعداد ورقة عمل مبدئية يقدمها الوزيران عبر الجهات المعنية بالدولتين، ويتم طرحها للنقاش مع وزراء الأوقاف العرب، بهدف تنسيق الجهود لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدول العربية، للعمل على نشر سماحة الإسلام في جميع الدول العربية والإسلامية.

وأعلن وزير الأوقاف أنه اتفق مع نظيره الكويتي على تنسيق الجهود في مواجهة الإرهاب والتحديات والمخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية، وتعمل على النيل منها أو تفتيت كيانها، إضافة إلى مواجهة الفكر بالفكر والحجة بالحجة لرد الشباب إلى صحيح دينهم، وتصحيح صورة الإسلام والأفكار المنحرفة، وإزالة ما علق بوجهه الحضاري من تشوهات، وفق خطة مدروسة ومنظمة لشرح ذلك على كل المستويات الدولية وفي شتى بقاع العالم، كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات وعرض الرؤى فيما يتصل بتجارب الدولتين في مجالات الوقف وحسن استثماره.