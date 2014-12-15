مجلس الوزراء: العلاج علي نفقة الدولة ارتفع بنسبة 2.28% في نوفمبر

أظهر مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع قيمة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر، خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 2.28% ليصل إلى 8.327 مليون جنيه، مقابل 6.255 مليون جنيه خلال أكتوبر، وزاد على أساس سنوي بنحو 4.22 % مقارنة بشهر نوفمبر 2013، بلغ فيه حوالي 8.267 مليون جنيه.

وأوضح المركز، في تقرير المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، الصادر الاثنين، تراجع قيمة العلاج على نفقة الدولة خارج مصر، خلال الشهر الماضي بنسبة 1.50 % لتبلغ 841 ألف جنيه، مقابل مليون و687 الف جنيه خلال اكتوبر، بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 5.44 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2013، سجل خلالها نحو 5.582 ألف جنيه.

وبين التقرير، أن إجمالي الحالات المعالجة على نفقة الدولة بالداخل بلغت نحو 2.171 ألف حالة في نوفمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 2.26 % مقارنة بالشهر السابق.وبلغ 7.135 ألف حالة، وعلي أساس سنوي ارتفع بنسبة 4.14 % مقارنة بنوفمبر العام الماضي، بلغ فيه نحو6.149 ألف حالة.

وأشار المركز، إلى تراجع عدد الحالات المعالجة على نفقة الدولة بالخارج خلال الشهر الماضي بنسبة 3.27 %،لتبلغ 8 حالات مقابل 11 خلال إكتوبر الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3.33 %مقارنة بنوفمبر 2013، وبلغ فيه 6 حالات.