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نادي قطر يعير مدربه للمنتخب العراقي في أمم آسيا

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نادي قطر يعير مدربه للمنتخب العراقي في أمم آسيا نادي قطر يعير مدربه للمنتخب العراقي في أمم آسيا

وافق نادي قطر القطري رسميا على إعارة مدربه العراقي راضي شنيشيل لتدريب منتخب بلاده خلال كأس أمم آسيا 2015 في استراليا.

وأصدرت إدارة نادي قطر بيانا أكدت خلاله موافقتها على إعارة شنيشيل لإنقاذ العراقي الذي يمر بموقف حرج قبل أمم آسيا.

وذكر البيان أن الموافقة جاءت في إطار التعاون بين الهيئات الرياضية في البلدين.

ويبدأ المنتخب العراقي تدريباته في الدوحة يوم الاثنين المقبل قبل التوجه إلي دبي لإقامة معسكر تدريبي بدء من 20 ديسمبر الجاري.

ويخوض المنتخب العراقي مباراة ودية مع نظيره الكويتي بقيادة مدربه الجديد التونسي نبيل معلول يوم 22 من الشهر ذاته.

وأعلن شنيشيل أسماء قائمة المنتخب العراقي وتضمنت:

في حراسة المرمى: جلال حسن - محمد حميد - علي ياسين - محمد قاصد

خط الدفاع: أحمد ابراهيم - سعد ناطق - علي بهجت - علي فائز - سلام شاكر - سامال سعيد - مهدي كريم - وليد سالم - سامح سعيد - علي عدنان - ضرغام اسماعيل

خط الوسط: أحمد ياسين - امجد كلف - علي حصني - همام طارق - نبيل صباح - ياسر قاسم - سيف سلمان - حسين عبد الواحد - سعد عبد الامير - مهدي كامل

خط الهجوم: يونس محمود - علاء عبد الزهرة - جاستن ميرام - مروان حسين -عبد القادر طارق

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