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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون حاكم عجمان

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رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون حاكم عجمان رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون حاكم عجمان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " برقية تعزية ومواساة .. إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في وفاة أخته المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي ووالدة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة التي وافتها المنية مساء أمس.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة في البرقية عن صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب سائلا الله عز وجل أن يسبغ على الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. برقية تعزية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في وفاة الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي.

كما أعرب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في برقية مماثلة عن تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو حاكم عجمان في وفاة الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي.

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