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تشييع جنازة 12 صيادًا من ضحايا «بدر الإسلام» بالدقهلية.. وأسرهم تقطع الطريق

  • مصر
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شيع عشرات الآلاف من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، فجر الإثنين، جثامين 12 من الصيادين الذين لقوا مصرعم في غرق مركب «بدر الإسلام» بالبحر الأحمر، بعد أن صدمتها سفينة نقل بضائع عملاقة في منطقة «جبل الزيت».

وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا على المدينة، ورفضت خروج الجثامين في جنازة جماعية، فتم توزيع الجثث على 3 مساجد بالمدينة، وسط حالة من الغضب سادت بين الصيادين وأسر المتوفين.

وردد المشاركون في الجنائز الهتافات «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، وأصروا على الطواف بالجنازات الثلاث أرجاء المدينة.

وعقب تشييع الجثامين قطع مئات الصيادين مدخل المدينة، ومنعوا السيارات العاملة بمنطقة الاستثمار في بورسعيد من الخروج، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«تجاهل المسؤولين للحادث الأليم، الذي أصاب جميع أهالي المدينة، ولم يحضر أي مسؤول للجنازة»، حسب قولهم.

وانتقلت قوات من الشرطة إلى المواطنين الغاضبين في محاولة لإقناعهم لفتح الطريق، إلا أن الحوارات انتهت بمشادات كلامية ورفض الصيادون إعادة فتح الطريق، واستعانت الشرطة بقوات إضافية من قوات الأمن.

وقال الصيادون المحتجون إنهم «سنستمر في قطع الطريق حتى يتم الإعلان عن انتشال باقي الجثث، وحتى يتم تعويض أسر الضحايا تعويض عادل، فالدولة لم تصرف إلا 5 آلاف جنيه لكل أسرة، وكأن حياة الصياد لا تساوي عند المسئولين أكثر من ذلك».

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