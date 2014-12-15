مجلس الأئمة الأسترالي يدين حادث احتجاز «رهائن سيدني»

أدان مجلس الائمة الوطني الأسترالي حادث مقهى سيدني ووصفه بالعمل الإجرامي.

وقال البيان المشترك مع مفتي أستراليا، إن “مثل هذه الأعمال مدانة جزئيًا وكليًا في الإسلام” مشيرا إلى انتظارهم مزيدا من المعلومات عن هوية ودوافع مرتكبي هذا العمل.

وقالت الشرطة، إن مسلحًا احتجز عددا غير معروف من الرهائن داخل مقهى بوسط سيدني في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وأظهر التليفزيون المحلي إجبار بعضهم على رفع علم أسود به كتابة باللغة العربية وباللون الأبيض على النافذة.

وتعهد المفتي والمجلس “بالدعم الكامل والتضامن مع الضحايا وعائلاتهم وطموحهما إلى التوصل لحل سلمي لهذه المحنة.”