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اليوم .. استئناف التحقيق مع 56 قاضيًا لتوقيعهم على ” بيان رابعة”

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اليوم .. استئناف التحقيق مع 56 قاضيًا لتوقيعهم على ” بيان رابعة” اليوم .. استئناف التحقيق مع 56 قاضيًا لتوقيعهم على ” بيان رابعة”

أرشيفية

يستأنف اليوم الإثنين ، مجلس تأديب القضاة، التحقيق مع 56 قاضيًا شاركوا في بيان رابعة، الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي.

كان المستشار محمد فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة قد أحال 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية وذلك على ذمة قضية بيان دعم الرئيس المعزول محمد مرسي، ووافق وزير العدل المستشار محفوظ صابر على إحالة 56 قاضيًا على ذمة القضية، واستبعد 4 قضاة من المذكرة المقدمة إليه، والتي ضمت 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية.

جاء ذلك القرار في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

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