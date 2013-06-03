الحريري لعضو بـ"الشورى": مجلسكم باطل وعليكم أن تجلسوا في بيوتكم

كتب : سهيلة حامد منذ 14 دقيقة

أحرج الإعلامى وائل الإبراشى الدكتور ماجد الحلو عضو مجلس الشورى بسبب دفاعه عن المجلس وعدم الاعتراف بحكم الدستورية.

وتساءل الإبراشي، خلال برنامجه "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، مخاطبا الحلو: لماذا تدافعون عن مجلس باطل؟ وكيف تدافعون عن أطفال سفاح ولدوا من حرام، وعليكم أن تعترفوا أن الشورى باطل وتنسحبوا بهدوء.

ورد الحلو قائلا: العبرة بالمواطنين الذين أعطوا الثقة لأعضاء مجلس الشورى، وبالتالي هم الذين يقررون ما إذا كان مجلس الشورى باطلا من عدمه.

كما رد النائب أبوالعز الحريري على الحلو قائلا: مجلسكم باطل وأنتم باطلون وعليكم أن تجلسوا في بيوتكم بدلا من الدفاع عن مجلس باطل.