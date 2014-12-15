اليوم .. استئناف الطعن على حكم رفض عودة ” الحرس الجامعي ”

تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار “عبد الفتاح أبو الليل” اليوم الإثنين، الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك الحالى على حكم القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الحامعى.

وكان تقرير مفوضي الدولة أوصى في الطعن بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه.

وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية أن الطاعن استند في الطعن إلى أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات.