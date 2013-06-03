عمرو موسى يقبل دعوة الرئاسة لحضور اجتماع مناقشة تقرير سد النهضة

كتب : محمود عباس منذ 5 دقائق

أعلن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر المصري، أنه قبل دعوة الرئيس محمد مرسي لحضور اجتماع اليوم لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص سد النهضة الأثيوبي.

وأوضح موسى، في تصريحات صحفية، أن قضية مياه النيل تهم المصريين جميعا، مثلها مثل كل القضايا الكبرى، مؤكدا أنه حينما يتعلق الأمر بقضية مثلها فلا بد أن يشارك في حلها.

وأكد موسى أن حضوره اجتماع الرئاسة، لا يعني تغيير موقفه تجاه الأوضاع السياسية الداخلية في مصر، مؤكدا أن موقفه منها ثابت، مشيرا إلى أن حضوره جاء لعدم تطرق الاجتماع للحديث عن أي أوضاع تتعلق بالشأن الداخلي.