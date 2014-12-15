أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وئام الدحماني تصور أغنية "حبك حمقني"

Google+ Print
وئام الدحماني تصور أغنية "حبك حمقني" وئام الدحماني تصور أغنية "حبك حمقني"

الإثنين 15-12-2014 03:13

تبدأ الممثلة وئام الدحماني في غضون الأيام المقبلة بتصوير أغنيتها الجديدة "حبك حمقني"، على طريقة الفيديو كليب، في المغرب.

وتجمع الدحماني في الأغنية بين اللونين الخليجي والمغربي، لتستطيع ترويجها على نطاق واسع عربياً.

وكانت وئام قد أكدت لـ"سيدتي نت" على هامش حضورها فعاليات "المهرجان الدولي لفيلم المرأة" في سلا، أنها منشغلة بالكثير من الأعمال الفنية التي تحاول التوفيق بينها وبين عملها كمنشطة تلفزيونية ومطربة، وأوضحت أن من ضمن هذا الأعمال؛ فيلم السينمائي "الدولار" لمخرجه الهندي سمير خان، الذي تم تصويره في كل من العراق ودبي.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي