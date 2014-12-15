وئام الدحماني تصور أغنية "حبك حمقني"

تبدأ الممثلة وئام الدحماني في غضون الأيام المقبلة بتصوير أغنيتها الجديدة "حبك حمقني"، على طريقة الفيديو كليب، في المغرب.

وتجمع الدحماني في الأغنية بين اللونين الخليجي والمغربي، لتستطيع ترويجها على نطاق واسع عربياً.

وكانت وئام قد أكدت لـ"سيدتي نت" على هامش حضورها فعاليات "المهرجان الدولي لفيلم المرأة" في سلا، أنها منشغلة بالكثير من الأعمال الفنية التي تحاول التوفيق بينها وبين عملها كمنشطة تلفزيونية ومطربة، وأوضحت أن من ضمن هذا الأعمال؛ فيلم السينمائي "الدولار" لمخرجه الهندي سمير خان، الذي تم تصويره في كل من العراق ودبي.

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