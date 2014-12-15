مقتل 13 شخصًا من بينهم 3 صينيين في انهيار أرضي بالإكوادور

تسبب انهيار أرضى في موقع بناء سد في الإكوادور في مقتل 13 عاملاً وإصابة 12 آخرين حسبما أفادت وكالة أنباء الانديز أمس الأحد.

وقتل ثلاثة عمال صينيين في الكارثة، التي وقعت مساء السبت في سد كوكا كودو سنكلير، حيث يجري إنشاء خزان، ولم يعرف على الفور سبب الانهيار.

ويهدف المشروع، الذي يجري العمل به في إقليمي سوكومبيوس ونابو في شمال شرق الأكوادور، إلى توليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 1500 ميجاوات، والتي من المقرر أن تكون أكبر محطة للطاقة في البلاد.

وتتولى شركة سينوهايدرو الصينية تنفيذ المشروع الذي تقدر قيمته بـ2ر2 مليار دولار، والمقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2016.

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