بالفيديو - ميلان يصطاد نابولي في سان سيرو

روما، (إفي): حقق ميلان فوزا مهما اليوم بملعبه سان سيرو امام نابولي بهدفين دون رد في قمة الجولة 15 من بطولة الدوري الإيطالي.

وبدل الروسونيري بهذا الانتصار مركزه مع الفريق الجنوبي، إذ ارتقى للمركز السادس متفوقا بفارق الأهداف فقط، وكلاهما بجعبته 24 نقطة.

وعوض فريق المدرب بيبو إنزاجي خسارة الجولة الماضية امام جنوى، فيما تواصلت معاناة فريق المدرب الإسباني رفائيل بنيتيز الذي لم يفز منذ أربع جولات، إذ تعادل في الجولات الثلاثة الماضية امام كالياري وسامبدوريا وإمبولي.

تقدم ميلان سريعا بهدف رائع للنجم الفرنسي جيريمي مينيز بعد تسلمه تمريرة من جياكومو بونافينتورا ليمر بمهارة فائقة وسط دفاع نابولي ويسدد في شباك الحارس البرازيلي كابرال (ق6).

وضاعف الفريق اللومباردي النتيجة بهدف من رأسية بونافنتورا بعد تحويل عرضية الكولومبي بابلو أرميرو (ق52).

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