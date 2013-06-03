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رئيس "الحركة القومية التركية": لن نكون طرفا في الاحتجاجات

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رئيس "الحركة القومية التركية": لن نكون طرفا في الاحتجاجات رئيس "الحركة القومية التركية": لن نكون طرفا في الاحتجاجات

كتب : الأناضول منذ 13 دقيقة

أوضح رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت باهجه لي، أن حزبه لن يكون طرفاً في "المظاهرات الاحتجاجية" التي شهدها ميدان تقسيم وسط إسطنبول، مشيراً إلى أن هنالك من يسعى إلى خلق صراع بين الشعب والدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "باهجه لي" في إطار مشاركته بفعاليات مهرجان تركماني في قضاء "أردملي" التابع لولاية "مرسين" جنوب تركيا، معتبراً أن الاحتجاجات التي جرت في "تقسيم" كانت بسبب سياسات الحزب الحاكم على حد قوله.

وانتقد "باهجه لي" ما اعتبره العنف الذي قابلت به قوات الأمن التركية المحتجين، معتبراً أن ذلك العنف كان تنفيذاً لأوامر وجهت إليهم من قبل ، لكنه انتقد في الوقت نفسه أسلوب المحتجين، معتبراً تلك الاحتجاجات محاولة لاستيراد الفوضى الحاصلة في الشرق الأوسط، وخلق ربيع مماثل في تركيا، ونثر بذور الفتنة ما بين الأخوة ودفعهم للاقتتال، مؤكدا أن ما جرى في "ساحة تقسيم" عبارة عن عملية تحريض لن تقف الحركة القومية التركية إلى جانب من يسعون إلى تأجيجها.

وقال "باهجه لي" في إشارة إلى المحتجين، "إن أولئك الذين قاموا بحرق أشجارنا ولوثوا بيئتنا وحولوا شوارعنا لساحات اقتتال وحروب، تحولوا فجأة إلى حماة للبيئة، ومدافعين عنها"، مشيرا إلى أن التركمان والشعب التركي ككل، لن تنطلي عليه مثل تلك الأحداث.

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