مجلس إجدابيا يعلن تأييده لعملية الكرامة التي يقوم بها الجيش الليبي

اجتمع مجلس إجدابيا البلدي الليبي بحضور أعيان وحكماء ووجهاء المدينة، الأحد، لبحث هجوم قوات فجر ليبيا على منطقة الهلال النفطي.

وأعلن المجتمعون، في بيان، تأييدهم التام لعملية الكرامة التي يقوم بها الجيش تحت مظلة رئاسة الأركان المنبثقة عن مجلس النواب، وتوحيد جميع كتائب مدينة إجدابيا تحت راية الجيش الوطني، وتوفير الإمكانيات لدعم قوات حرس المنشآت النفطية (الفرع الأوسط) والجيش الوطني وقوات الدفاع الجوي، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد المتخاذلين والمتخلفين من أفراد الجيش والشرطة التابعين للأجهزة الأمنية ببلدية إجدابيا».

ودعا البيان إلى ضرورة «الاتصال بجميع القبائل والمناطق للتبرؤ من أبنائهم المشاركين في هذه الحملة الغاشمة على برقة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يعتدي على رجال الأمن، لاسيما أثناء تأدية واجبهم، ومخاطبة مجلس النواب لقطع العلاقات مع كافة الدول التي تقوم بدعم ما يسمي فجر ليبيا».

وقرر المجتمعون «تشكيل لجنة برئاسة المجلس البلدي وعضوية أعيان وحكماء ووجهاء مدينة إجدابيا، تكون في انعقاد دائم، لدعم العملية التي يقوم بها الجيش للدفاع عن الموانئ النفطية في برقة خاصة، ووضع الحلول الناجحة للمشاكل التي تحدث ببلدية إجدابيا».