أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مجلس إجدابيا يعلن تأييده لعملية الكرامة التي يقوم بها الجيش الليبي

Google+ Print

اجتمع مجلس إجدابيا البلدي الليبي بحضور أعيان وحكماء ووجهاء المدينة، الأحد، لبحث هجوم قوات فجر ليبيا على منطقة الهلال النفطي.

وأعلن المجتمعون، في بيان، تأييدهم التام لعملية الكرامة التي يقوم بها الجيش تحت مظلة رئاسة الأركان المنبثقة عن مجلس النواب، وتوحيد جميع كتائب مدينة إجدابيا تحت راية الجيش الوطني، وتوفير الإمكانيات لدعم قوات حرس المنشآت النفطية (الفرع الأوسط) والجيش الوطني وقوات الدفاع الجوي، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية ضد المتخاذلين والمتخلفين من أفراد الجيش والشرطة التابعين للأجهزة الأمنية ببلدية إجدابيا».

ودعا البيان إلى ضرورة «الاتصال بجميع القبائل والمناطق للتبرؤ من أبنائهم المشاركين في هذه الحملة الغاشمة على برقة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن أي شخص يعتدي على رجال الأمن، لاسيما أثناء تأدية واجبهم، ومخاطبة مجلس النواب لقطع العلاقات مع كافة الدول التي تقوم بدعم ما يسمي فجر ليبيا».

وقرر المجتمعون «تشكيل لجنة برئاسة المجلس البلدي وعضوية أعيان وحكماء ووجهاء مدينة إجدابيا، تكون في انعقاد دائم، لدعم العملية التي يقوم بها الجيش للدفاع عن الموانئ النفطية في برقة خاصة، ووضع الحلول الناجحة للمشاكل التي تحدث ببلدية إجدابيا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية