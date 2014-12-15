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بالصور.. إخماد حريق شب في عربتي قطار بمحطة سمنود بالغربية دون إصابات

  • مصر
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في عربتين بقطار طنطا - المنصورة بمحطة سمنود، واتهم شهود عيان أعضاء جماعة الإخوان بقرية محلة خلف التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية بإلقاء زجاجات المولوتوف على القطار مما تسبب في الحريق، وذلك أثناء تظاهرهم في مسيرة ليلية مساء الأحد.

وأكدت تحريات المباحث أن الحريق شب في عربات قطار السكة الجديد المتجهه من مدينة المنصورة إلى مدينة طنطا باستخدام زجاجات الملوتوف الحارقة مما تسبب في احتراق آخر عربتين دون وقوع أي اصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بتظاهر العشرات من أعضاء جماعات الإخوان الإرهابية باضرامهم النيران في عربات القطار .

كما انتقل على الفور اللواء أيمن سيف النصر، رئيس مجلس مدينة سمنود، وتمكن الأهالي من بمساعدة الحماية المدنية من إخماد النيران والسيطرة عليه قبل امتدادها إلى باقي عربات القطار.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية والنيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونيه حيال الواقعة.

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