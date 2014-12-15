وزارة التضامن الاجتماعي: 5000 آلاف جنيه لأسرة كل ضحية بحادث غرق مركب الصيد

قال فؤاد عبد العظيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء:” إن الوزارة ستقوم بصرف 5000 جنيه لكل أسرة من ضحايا حادث غرق مركب الصيد المصري فجر الأحد ” .

> وأضاف عبد العظيم هاتفيًا على فضائية ” الحياة” مساء أمس الأحد :” أنه تم تشكيل فريق عمل من شباب الوزارة والهلال الأحمر، فور وقوع الحادث؛ لتقديم الرعاية العاجلة للمصابين ” ، مشيرًا إلى أن مديريات التضامن الاجتماعي الموجودة بمسقط رأس الضحايا هي التي ستتولى رعاية أسرهم ” .

يذكر أن مركب صيد على متنها 40 صيادًا مصريًا اصطدمت بسفينة بضائع قادمة من إيطاليا قرب ميناء الغردقة؛ ما أدى إلى غرق المركب ومصرع 13 صيادًا، وإصابة 13 آخرين، وفقدان 14 منهم.