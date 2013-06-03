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هل تفيد عملية حقن الخلايا الصبغية فى علاج مرض البهاق

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هل تفيد عملية حقن الخلايا الصبغية فى علاج مرض البهاق هل تفيد عملية حقن الخلايا الصبغية فى علاج مرض البهاق

أرسلت قارئة تقول: ابنتى عمرها خمسة عشر عاما وتعانى من مرض البهاق، منذ عدة أعوام، وقد اتبعنا طرقا كثيرة فى العلاج، لكن النتائج كانت ضعيفة للغاية، ومؤخرا علمت بوجود طريقة حديثة وهى حقن المناطق المصابة بالمرض.. فكيف تتم تلك الطريقة؟ وما هى نسب نجاحها؟ وهل تحقق نتائج أفضل من الطرق الأخرى المعروفة أم لا؟.

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة، قائلا: من المعروف أن مرض البهاق يحدث نتيجة لمهاجمة جهاز المناعة للخلايا الصبغية بالجلد، وبالتالى يفقده لونه الطبيعى.

وتتم طريقة الحقن التى تسأل عنها السيدة من خلال حقن المناطق المصابة بالمرض بخلايا صبغية يتم سحبها من مناطق أخرى بالجلد.
> ولكن يجب الإشارة إلى أن تلك الوسيلة ما زالت فى طور الأبحاث والتطوير، خاصة أن النتائج التى يتم الحصول عليها بعد عملية الحقن غير مرضية وضعيفة إلى حد كبير، فهى لا تعمل على تغطية جزء كبير من الجلد المصاب، وتبدو المناطق المعالجة بتلك الطريقة وكأن بها نقاط وبقع متفرقة.
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مصر 365