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تكريم الموسيقار الياس الرحباني في جامعة AUL

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تكريم الموسيقار الياس الرحباني في جامعة AUL تكريم الموسيقار الياس الرحباني في جامعة AUL

كتب : خالد جمال منذ 0 دقيقة

برعاية وحضور وزير الثقافة اللبناني غابي ليّون، كرّمت جامعة AUL سن الفيل، الموسيقار الياس الرحباني، بحضور حشد من أهل الثقافة والفن والفكر والسياسة.

وكانت كلمات لكل من مدير الجامعة المهندس لويس النبّوت، الوزير ليّون، الملحن إحسان المنذر، رئيس بلدية الجديدة أنطوان جبارة، الفنان وليم حسواني والفنانة التشكيلية والشاعرة باسمة بطولي، الفنان غسان الرحباني، الكاتب نبيه الأعور وممثل الجامعة الأستاذ محمد حمود.

وقدّم الحفل الكاتبة رحاب الحلو والشاعر الياس زغيب، فيما قدّم وزير الثقافة للفنان الياس الرحباني درعاً تكريمياً.

وقد عزف الفنان المكرّم مقطوعة "دمي دموعي وابتسامتي"، كما عزف المايسترو إحسان المنذر مقطوعة "عازف الليل" كتحية منه للفنان الرحباني. واختتم الفنان غبريال عبد النور بأغنية "عم بحلمك يا حلم يا لبنان" من ألحان المكرّم وكلمات الشاعر سعيد عقل. وأثنى الرحباني على أداء عبدالنور لأغنية لم يسبق أن تمكّن من أدائها شاب، حسب قوله.

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