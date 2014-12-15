حمدان بن راشد يكرم اليوم 20 فائزًا بـ «العلوم الطبية»

يكرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان للعلوم الطبية الساعة الخامسة مساء اليوم في قاعة راشد في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض 20 فائزًا بجوائز الدورة الثامنة 2013-2014 ومن ضمنها الفائز بجائزة حمدان العالمية إلى جانب الفائزين بباقي الجوائز ضمن فئة جوائز دولة الإمارات وجوائز العالم العربي والجوائز العالمية والذين قد تم الإعلان عنهم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجائزة الشهر الماضي.

وسيكرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أيضا أربعة مواطنين فائزين بجائزة حمدان للشخصيات الطبية المتميزة في المجال الطبي في الدولة وهم المرحوم رجل الأعمال الإماراتي عبد السلام رفيع والدكتور أحمد عبد العزيز الجزيري والدكتورة جميلة السويدي والدكتورة إلهام محمد الأميري لإنجازاتهم الطبية المتميزة .

وتوجه الأستاذ الدكتور نجيب الخاجة بالتهنئة إلى جميع الفائزين وبخاصة الفائزين بجائزة الشخصيات المتميزة في الإمارات، مشيرًا إلى أن إنجازاتهم ومسيرتهم الحافلة في سبيل الارتقاء بالقطاع الصحي بالدولة قد أهلتهم عن جدارة للفوز.

عبدالسلام الرفيع

ويعد رجل الأعمال الإماراتي الراحل عبد السلام الرفيع رحمه الله من أبرز الشخصيات الاجتماعية في مجال العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها ففي عام 1998 شيّد مركزًا لعلاج أمراض السكري في مستشفى البراحة والذي يقدم حاليًا خدماته لآلاف المرضى سنويًا. وفي عام 2012 تبرع بمبلغ 38 مليون درهم، لإنشاء مجمّع من طابقين للعيادات الخارجية في مستشفى راشد بدبي. يتكون الطابق الأول من غرف المختبرات والأشعة إلى جانب 42 غرفة منها عيادة الجروح والصيدلية وغرفة للأمهات المرضعات ومسجد للرجال والنساء وكافتيريا. أما الطابق الثاني فهو يتضمن 42 غرفة لجميع التخصصات الطبية بما فيها الجراحة.

يسهم المجمّع في توفير 84 عيادة في مختلف التخصصات الطبية من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للعيادات الخارجية في مستشفى راشد إلى 200 ألف مريض سنوياً، بدلاً من 100 ألف، وذلك إلى جانب إضافة 85 سريراً جديداً للأقسام الداخلية في المستشفى للحد من التكدس الشديد بها.

أحمد الجزيري

ويشغل الدكتور أحمد عبد العزيز الجزيري رئيس أقسام الجراحة ورئيس قسم الأوزون ورئيس قسم الوخز الإبري الكهربي وعضو لجنة رؤساء الأقسام ونائب رئيس لجنة العلاج بالخارج في مستشفى راشد بدبي، ذلك إلى جانب منصبه كرئيس لجنة ترقية الأطباء ولجنة نقل الأعضاء في هيئة الصحة بدبي. يعد الدكتور أحمد الجزيري أحد الأطباء الإمارتيين الرواد على مستوى الدولة، حصل على الإجازة في الطب من جامعة القاهرة عام1985، والتحق بالعمل في دائرة الصحة والخدمات الطبية، هيئة الصحة بدبي حاليًا، ومن ثم تخصص في الجراحة العامة في عام 1986. منذ عام 2001، تولى الدكتور أحمد الجزيري رئاسة قسم الجراحة في مستشفى دبي حيث عرف بعمله الدؤوب والمثابره في سبيل مصلحة المرضى ورعايتهم.

لم يكتف الدكتور أحمد الجزيري بعمله كجراح، بل حصل على دبلوم البروتوكول الإكلينيكي للمعالجة بالأوزون من جامعة انكونا الإيطالية في عام 2002 وشهادة الأوزون من ألمانيا سنة 2003 كما حصل على شهادة معالج بجهاز الوخز الإبري الكهربي من ألمانيا في عام 2003 وشهادة طبيب ومعالج الأوزون من جامعة انكونا الإيطالية عام 2004. عمل في عيادة الطب البديل للعلاج بالأوزون في مستشفى راشد بدبي منذ عام 2002، ثم عيادة الطب البديل للعلاج بجهاز الوخز الإبري الكهربي في عام 2003.

ابتكر الدكتور أحمد الجزيري العديد من الأجهزة المستخدمة في جراحة المناظير مثل جهاز Clip Applicator الذي حصل على براءة اختراعه من ألمانيا عام 1990 وجهاز Jaziri Mosulater لاستئصال الأورام من منطقة البطن من دون إجراء عملية شق البطن.

جميلة السويدي

وتشغل الدكتورة جميلة السويدي حاليًا منصب استشاري تطوير برامج الإشعاع الطبي في إدارة التعليم الطبي في هيئة الصحة بدبي، ومنسق المشاريع الوطنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدير مشروع البحث العلمي لدراسة الجرعات الإشعاعية للمرضى في الأشعة التشخيصية.

تعد الدكتورة جميلة السويدي أول إماراتية حاصلة على مؤهلات عليا في مجال الفيزياء الطبية باختصاص الطاقة النووية. فقد حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في فيزياء الطب الإشعاعي من جامعة سَري في بريطانيا، وشاركت في إنشاء تخصص الفيزياء الطبية بكلية العلوم في جامعة الإمارات، كما ساهمت في إنشاء وتطوير اختصاص الطب النووي في إمارة دبي منذ عام 1996، وفي إدراج خدمة علاج المرضى باليود المشع.

إلهام الأميري

أما الدكتورة إلهام محمد الأميري فهي تعمل أستاذًا مساعدًا في كلية الطب بجامعة الشارقة، واستشاري طب الأطفال في مستشفى القاسمي في الشارقة والتي ترأس فيها وحدة السكري والغدد الصماء.

حصلت على الإجازة في الطب من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية عام 1993 ثم حصلت على شهادة الماجستير في طب الأطفال من كلية ترينتي في جامعة دبلن (إيرلندا). أحد أهم إنجازاتها هو تأسيس وحدة السكري في مستشفى القاسمي عام 2001 ، والتي تقدم خدماتها الصحية للكبار والأطفال، ذلك إلى جانب تأسيسها لجمعية أصدقاء السكري التطوعية التي تؤمّن دعم المرضى وتهدف إلى تقديم الدعم التعليمي والطبي والمادي للأفراد المحتاجين للعلاج إلى جانب تعزيز الوعي لدى الناس بمرض السكري.

مؤتمر

تنطلق غداً الثلاثاء في فندق البستان روتانا فعاليات مؤتمر دبي العالمي الثامن للعلوم الطبية حيث سيتضمن اليوم الأول 12 ورشة عمل حول الاكتشافات الدوائية والعلاج الموجه وعلاج الخلية واللقاحات وهي موضوعات الدورة الحالية للجائزة. على أن يستأنف المؤتمر برنامجه العلمي يومي 16 و 17 ديسمبر من خلال مجموعة من الجلسات العلمية الهامة التي تتضمن 22 محاضرة لكبار المتخصصين في هذه المجالات.