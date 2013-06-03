أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

مصطفى الجندى: النظام "إرهابى" والإخوان خطر على الأمن القومى المصرى

Google+ Print
مصطفى الجندى: النظام "إرهابى" والإخوان خطر على الأمن القومى المصرى مصطفى الجندى: النظام "إرهابى" والإخوان خطر على الأمن القومى المصرى

قال مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق، أن النظام الحالى التابع لجماعة الإخوان المسلمين، "خطر على الأمن القومى المصرى"، مشيراً أن النظام لا يهمه مصلحة إطلاقاً، بل هو يسعى للسلطة ليس إلا.

وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أن عدم التواصل مع دول أفريقيا وخصوصاً دول المصب، أحد أهم الأسباب للمشكلة التى نحن فيها، مشيراً أن دول أفريقيا تنظر إلى نظام الحكم فى مصر على أنه نظام إرهابى، على حد وصفه.

وأشار أن النظام الحالى لا يفعل شىء إلا تصدير الأزمات الداخلية والخارجية لمصر، موضحاً أن الحل الوحيد لإنقاذ مصر، هو رحيل هذا النظام عن الحكم حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر