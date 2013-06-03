مصطفى الجندى: النظام "إرهابى" والإخوان خطر على الأمن القومى المصرى

قال مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق، أن النظام الحالى التابع لجماعة الإخوان المسلمين، "خطر على الأمن القومى المصرى"، مشيراً أن النظام لا يهمه مصلحة مصر إطلاقاً، بل هو يسعى للسلطة ليس إلا.

وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى "عمرو أديب" ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أن عدم التواصل مع دول أفريقيا وخصوصاً دول المصب، أحد أهم الأسباب للمشكلة التى نحن فيها، مشيراً أن دول أفريقيا تنظر إلى نظام الحكم فى مصر على أنه نظام إرهابى، على حد وصفه.

وأشار أن النظام الحالى لا يفعل شىء إلا تصدير الأزمات الداخلية والخارجية لمصر، موضحاً أن الحل الوحيد لإنقاذ مصر، هو رحيل هذا النظام عن الحكم حتى يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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