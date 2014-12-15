أسماء المنور تتألق في حفل افتتاح "الموندياليتو"

تألقت الفنانة المغربية أسماء المنور في حفل افتتاح النسخة 11 من منافسات كأس العالم للأندية، الذي انطلق أمس الأربعاء في المباراة التي جمعت بين المغرب التطواني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في العاصمة الرباط.

يذكر أن المنور أدت النشيد الوطني خلال حفل الافتتاح، في وقت غنّى أحمد شوقي الأغنية الرسمية للجامعة المغربية لكرة القدم، التي أعدها المنتج العالمي "RedOne" .

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