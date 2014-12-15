إيما واتسون تنفصل عن حبيبها لهذا السبب

إنفصلت النجمة العالمية Emma Watson عن حبيبها Matthew Janney بعد علاقة إستمرت حوالي السنة.

وقد كشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية أن الممثلة والعارضة الإنجليزية Watson البالغة من العمر 26 عاماً، أصرت أن يتم الإنفصال بشكل ودي، وإتفقت مع Janney أن يحافظا على الصداقة والإحترام المتبادل بينهما.

أما عن سبب الخلاف، فذكرت الصحيفة نفسها أن لا مشاكل جوهرية حصلت بين الطرفين، لكن جدول أعمال Emma الحافل بالنشاطات والمشاريع الفنية جعلها غير قادرة على منحه الوقت والإهتمام اللازم.

ووفقاً لما ذكرته إحدى الصحف الأجنبية، فإن الإنفصال تم منذ قرابة الشهر، لكن Emma و Matthew حاولا عدم إظهار هذا الأمر أمام الإعلام تفادياً للشائعات والأقاويل التي قد تصدر من هنا وهناك.

يشار إلى أن علاقة Emma Watson، التي إختيرت لتكون سفيرة للنوايا الحسنة، و Matthew Janney بدأت في كانون الثاني من العام الحالي.

هنا، لا بد من ان نذكر أن Watson التي واجهت منذ فترة تهديدات بنشر صورها العارية، تصور حالياً فيلم Colonia Dignidad، وفور الإنتهاء منه ستباشر بتصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام Harry Potter العالمية.

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